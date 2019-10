Lakenhalle en belfort in Ieper gaan voor 10 jaar in de steigers

De lakenhalle van Ieper is middeleeuws, althans het origineel. De bouw startte in 1230 en aan de belforttoren werd 20 jaar later begonnen. Het was de tijd dat de burgerij wou bewijzen dat ze ook grote en mooie gebouwen wou neerzetten, in een tijd dat vooral de kerk dat deed, met onder andere mooie en grote kathedralen. Het gebouw bewijst ook dat Ieper in de 13e eeuw een zeer belangrijke stad was, en die positie dankt Ieper aan de lakennijverheid.