Moordverdachte Lei Beaumont dood aangetroffen in zijn cel, assisenproces stopgezet

Op het eerste proces in mei was de 71-jarige Beaumont niet aanwezig omdat hij op de vlucht was. Hij was toen bij verstek tot levenslang veroordeeld. Enkele weken later werd hij gesignaleerd in het Spaanse Calpe, en hij werd opgepakt. Omdat hij bij verstek is veroordeeld in een assisenzaak, kon hij verzet aantekenen en dat heeft hij ook gedaan. Er kwam dus een tweede proces, dat nu volop aan de gang was. Gisteren heeft één van zijn dochters er nog een emotionele getuigenis afgelegd.

Afgelopen

Het proces is nu abrupt geëindigd door het onverwachte overlijden van Beaumont in zijn cel, vermoedelijk gaat het over zelfdoding. Pieter Strauven van het parket: "Rond 05u30 werd zijn lichaam aangetroffen. De omstandigheden van zijn overlijden zijn onderzocht. Er zijn geen aanwijzingen over een tussenkomst van een derde." Een wetsgeneesheer heeft vanmorgen dan ook officieel op de zitting laten weten aan de voorzitter van het hof van assisen dat Beaumont overleden is. De voorzitter heeft de strafvordering daarop laten vervallen.

Er komt nog wel een afhandeling van de zaak, waarin bekeken wordt wat de schadevergoeding is voor de betrokken partijen.

Opluchting

Het overlijden was ook voor de familie heel onverwacht, hun eerste reactie was opluchting volgens hun advocaat Philippe Daeninck. "Ze voelen een mix van gevoelens, maar ik hoor toch vooral opluchting bij de familie. Dat is misschien bijzonder, maar ook bij het eerste proces hing een gevoel van angst bij de familie. In dit opzicht is het een bladzijde die wordt omgedraaid."

Speciale afloop

Het proces begon afgelopen vrijdag. Natascha Bielen, de advocaat van Beaumont, betreurt dat de zaak nu afgelopen is. "Het is een speciale afloop, spijtig voor iedereen. Het is begrijpelijk dat het emotioneel is voor de betrokkenen." Ze vindt het ook niet verrassend dat de familie opgelucht is. "Ik denk dat er heel veel door hun hoofd gaat, ze zijn er ook al heel lang mee bezig. Ik kan het begrijpen, in welke richting die gevoelens ook uitgaan." Het proces kon voor haar nog alle kanten uit. "Er moesten nog een aantal dingen komen, dus zo duidelijk was het nog niet."

Wie met vragen zit over zelfdoding kan surfen naar www.zelfmoord1813.be of bellen naar 1813.