100 jaar geleden en nu: foto's van Mont Blanc tonen effect van klimaatverandering op gletsjers 

Walter Mittelholzer is een van de grote pionieren van de commerciële luchtvaart. Hij trainde tijdens de Eerste Wereldoorlog als militair piloot en richtte samen met Alfred Comte eind 1919 een bedrijf op voor luchtfotografie en passagiersvluchten.

Een jaar later ging dat bedrijf op in de vroege Zwitserse luchtvaartmaatschappij, Ad Astra Aero, waar Mittelholzer directeur en hoofdpiloot was. In 1931 ging Ad Astra Aero samen met Balair om de nationale luchtvaartmaatschappij Swissair te vormen, dat in 2002 bankroet ging. Mittelholzer stierf in een klimongeluk op de Hochschwab, een berg in het noorden van Zwitserland.