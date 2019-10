Mediaoorlog rond Syrië gaat voort: hoe het Turkse offensief bevochten wordt op het internet

"In Turkije krijgt het publiek amper een andere interpretatie van de oorlog te horen of te zien", vertelt de Turkse journalist Ragip Duran aan VRT NWS. Duran woont al drie jaar in Duitsland, waar hij voor een Turkse onafhankelijke zender werkt. Hij moest Turkije verlaten, omdat volgens hem de onafhankelijke journalistiek in het vizier komt.

"De Turkse regering beschouwt de Koerdische militanten in Syrië als een afdeling van de Koerdische PKK in Turkije", zegt Duran. "Een conclusie die niet iedereen met Ankara deelt. Terwijl de PKK op de zwarte lijst staat in Europa en de Verenigde Staten, wordt de SDF door de westerse coalitie in Syrië als bondgenoot gezien tegen IS".

