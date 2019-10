Mongools-Chinese film "Öndög" wint Grand Prix op Film Fest Gent

Met de Grand Prix voor Beste Film kaapt "Öndög" de hoofdprijs weg op de 46e editie van Film Gest Gent, goed voor een distributiepremie van 20.000 euro ter ondersteuning van de Belgische release van de film, en een mediacampagne ter waarde van 27.500 euro.

"Öndög" handelt over de levenscyclus, zij het in omgekeerde volgorde. Aan het begin heerst de dood, wanneer het lichaam van een overleden vrouw wordt teruggevonden in de ijzige graslanden van Mongolië. Het belangrijkste personage in de film is niet de politieman die het lichaam moet bewaken, of de herderin die hem gezelschap houdt. Wél het landschap van Binnen-Mongolië dat de Chinese regisseur Wang Quan'an majestueus in beeld brengt.

