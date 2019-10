"Brexitonderhandelingen van de laatste kans" duren voort: komt er vanavond duidelijkheid?

De optie om Noord-Ierland juridisch in hetzelfde stelsel te houden als de rest van het Verenigd Koninkrijk, en toch grenscontroles te houden in de Ierse Zee, gaat het meest over de tongen. Maar die optie is in het Verenigd Koninkrijk omstreden. Johnson zou met dat voorstel meer toegeven dan zijn voorganger Theresa May, die zei dat "geen enkele Britse premier dat zou toestaan".

Vooral de Noord-Ierse gedoogpartner van de Britse regering, de DUP, is fel tegen die optie gekant. DUP-voorzitter Arlene Foster zei gisteravond na een lang onderhoud met premier Johnson al dat er nog 'grote gaten' zitten in de ontwerpteksten. Ze had ook al haar veto gesteld tegen het voorstel van de douanegrens in zee, omdat dan Noord-Ierland anders zou worden behandeld dan de rest van het Verenigd Koninkrijk.

