Noord-Koreaanse leider Kim rijdt met wit paard op de heilige berg Paektu: belangrijk nieuws op komst?

In het verleden was een bezoek van Kim aan de Paektu de voorbode van een belangrijke koerswijziging. Zo stak hij kort na zijn vorige bezoek aan de berg onverwacht een verzoenende hand uit naar Zuid-Korea, wat het begin inluidde van toenadering tot het zuiden en nadien ook tot de toppen met VS-president Donald Trump in Singapore en Hanoi.

Wellicht wil Kim met zijn stunt de aandacht trekken van Trump om wat meer schot te krijgen in de onderhandelingen tussen de VS en Noord-Korea. Die vorderen voor geen meter, de sancties tegen de communistische staat blijven en het geduld in Pyongyang raakt op. (Lees verder onder de foto).