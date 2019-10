Nu nog zwijgen over het lot van de Catalaanse separatisten is schuldig verzuim

Nog eens, het zal jouw man, vrouw, vader of moeder, zoon of dochter maar zijn. Geëngageerd in een politieke strijd die rechtmatig is. En ondertussen net geen twee jaar in voorlopige hechtenis. Het beroep tegen die voorlopige hechtenis is nooit behandeld. Zo kon ook die voorlopige hechtenis niet aangevochten worden voor het EHRM. Ook dat zouden ze gewonnen hebben, er zijn precedenten. Ondertussen werden dikke rapporten geschreven over de situatie van de rechtstaat in Hongarije, maar over Spanje moet de eerste letter nog op papier komen.