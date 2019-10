Ook twee Belgische IS-strijders ontsnapt uit Koerdische gevangenis in Syrië

Er zijn ook twee Belgische IS-strijders ontsnapt uit een Koerdische gevangenis in het noorden van Syrië. Dat brengt het totaal aantal op 5, want eerder ontsnapten al drie vrouwen uit een kamp in Syrië. Dat heeft de topman van OCAD, Paul Van Tigchelt, gezegd in de Commissie Buitenlandse Zaken. "Het is weinig waarschijnlijk dat ze ongemerkt en ongecontroleerd het Europese vasteland kunnen bereiken, maar u hoort mij goed: het is niet onmogelijk", vertelde hij.