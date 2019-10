Ouders van verongelukte Britse tiener ontmoeten president Trump, maar Amerikaanse verdachte "keert nooit terug" naar VK

Trump bood de ouders wel aan om Sacoolas te ontmoeten, die naar verluidt op dat moment ook in het Witte Huis aanwezig was, in een kamer naast degene waar de ouders zaten. Maar Dunn en Charles weigerden de vrouw te ontmoeten. "We waren er gewoon niet klaar voor. Het zou te snel geweest zijn", vertelde vader Dunn acheraf. "Dat was niet wat wij wilden. Wij wilden een gesprek met haar in het Verenigd Koninkrijk." Trump had volgens de ouders alle begrip voor die afwijzing.

Hoewel de ouders de ontmoeting met Trump daardoor als "absoluut ongewoon" omschreven, "we voelden ons ook een beetje als in een hinderlaag", hadden ze niet het gevoel dat hun bezoek aan Trump een stunt was voor de president. "Hij was heel correct en begripvol en we hadden een heel goed gesprek met hem", zei Dunn. "Ik geloof er echt in dat hij deze zaak zal proberen op te lossen op een manier die ons zal helpen."

Sacoolas zelf richtte zich afgelopen weekend via haar advocaten in een brief tot de ouders. Ze zei dat ze hen wilde ontmoeten "om haar diepste sympathie uit te drukken en haar verontschuldigingen voor dit tragische ongeval over te maken". "Ik ben er kapot van", schreef ze.