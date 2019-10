Te koop gezet door de overheid: kasteel in Aarschot met 38 kamers dat met zwart geld werd gekocht

Een koopje lijkt het: 1 miljoen euro voor een prachtig kasteel met een rijke geschiedenis. Het kasteel uit 1890 heeft maar liefst 38 kamers en ligt op een domein van 11 hectare. Inclusief een zwembad, authentieke vloeren en met een prachtige eiken trap in de inkomhal. De oorspronkelijke gebouwen dateren uit de 13e eeuw, maar het huidige kasteel is gebouwd door de voormalige burgemeester van Gelrode, Oscar Van den Eynde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het kasteel bezet door de Duitsers. In 2014 werd het kasteel opgenomen op de lijst van onroerend erfgoed.

Zwart geld

En nu staat het te koop, want de vorige eigenaars, een Antwerps-Cypriotische firma die tweedehandswagens verscheepte naar Afrika en Azië, werd in 2008 veroordeeld voor grootschalige witwaspraktijken. Het kasteel werd verbeurd verklaard, en nu wil de FOD Financiën er dus vanaf.

Momenteel bewoond

De overheid verhuurt het kasteel momenteel aan een jong gezin dat als conciërge waakt over het gebouw. De overheid doet dat wel vaker met leegstaande gebouwen. De huurders kunnen er goedkoop wonen en in ruil houden ze een oogje in het zeil. Dat doen ze om het gebouw niet te laten verloederen en om krakers te ontmoedigen. Het gezin moet nu dus op zoek naar een nieuwe woonst.

Heb je interesse in het kasteel? Binnenkort zijn er drie kijkdagen gepland en op 11 december vindt de openbare verkoop plaats. Je kan alle informatie terugvinden op de website van Finimmoweb.