Paus zet Belgische priester uit zijn ambt wegens seksueel misbruik in jaren 70

De feiten dateren van de jaren 70, en werden volgens het slachtoffer gepleegd in een internaat in Bastenaken, in de provincie Luxemburg. Dat melden onze collega’s van de RTBF. Het slachtoffer zweeg al die tijd, maar kwam in 2010 toch naar buiten met zijn verhaal toen in ons land de commissie tegen seksueel misbruik binnen de kerk werd opgericht. Een strafrechtelijke vervolging kon dan niet meer.

Toch namen het Vaticaan en Paus Franciscus de zaak ernstig. Daarom nu de sanctie om de man uit zijn klerikale functie ook officieel te ontzetten. Het is een uitzonderlijke maatregel, maar het Vaticaan wil op die manier alsnog een duidelijk signaal geven. Paus Franciscus bracht aartsbisschop De Kesel persoonlijk op de hoogte van de beslissing. In de brief laat het Vaticaan weten dat het de feiten die de priester pleegde als bewezen beschouwt.