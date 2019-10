PLAN B #5 De affaire Publifin "voor beginners": waarom heeft de regering-Di Rupo opnieuw moeten ingrijpen? 

In de vijfde aflevering van Plan B legt Alain Gerlache uit hoe de Franstalige politieke wereld drie jaar geleden werd opgeschrikt door het Publifin schandaal. Tientallen lokale mandatarissen werden royaal vergoed voor hun lidmaatschap van adviesraden waarop ze meestal niet aanwezig waren. Het systeem werd op poten gezet door Stéphane Moreau, toen PS-burgemeester van Ans.



Het schandaal had grote gevolgen: verschillende politieke ontslagen, kopstukken die uit de PS werden gezet, een minister die ontslag moest nemen, een parlementaire onderzoekscommissie in het Waals Parlement en zelfs een coalitiewissel in Wallonië. Het schandaal zorgde uiteindelijk voor de politieke doorbraak van de PVDA in Wallonië.



Maar hoe zit de vork juist in de steel? En waarom heeft de nieuwe Waalse minister-president Di Rupo de afgelopen week moeten ingrijpen? Alain Gerlache legt het uit aan Ivan De Vadder.