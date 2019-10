Prins Harry vecht tegen tranen op podium voor zieke kinderen: "Als prille vader snap ik jullie nu ten volle"

Al tien jaar woont de Britse prins Harry het liefdadigheidsgala bij van WellChild Awards, een organisatie die ernstig zieke kinderen en hun leefomgeving steunt. Maar dit jaar maakte het gebeuren bijzonder veel indruk op hem. Harry vocht tegen de tranen tijdens zijn toespraak: "Vorig jaar toen mijn vrouw en ik kwamen, verwachtten we ons eerste kind, niemand was op dat moment op de hoogte. Ik kneep in haar hand. We dachten erover na hoe het zou zijn, mocht ons kind onmiddellijk voor uitdagingen staan of ziek zou worden op termijn. Nu ik zelf vader ben, snap ik jullie als nooit tevoren."