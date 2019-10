Chiro reageert geschrokken na misbruik van kinderfoto's: "Niet te vermijden, maar je kan er wel bewuster mee omgaan"

Chirojeugd Vlaanderen reageert nu geschrokken op de onthullingen. "Maar jammer genoeg is het geen verrassing. We hebben al een aantal keren vastgesteld dat het probleem zich voordoet. Dat is dan natuurlijk een hele schok", vertelt Niels De Ceulaer. Hij benadrukt dat Chiro getroffen groepen zo veel mogelijk probeert te begeleiden. "We proberen goed te luisteren naar de groep, vragen waar ze mee zitten en de leiding gerust te stellen. Zij voelen zich vaak heel schuldig en verantwoordelijk, maar ze hebben niets verkeerd gedaan. Vandaar bekijken we verder of we moeten bijstaan met de communicatie naar de ouders en hoe we dat kunnen voorkomen in de toekomst. Bijvoorbeeld door richtlijnen om met foto's om te gaan." Die tips en richtlijnen gaat over verschillende zaken, zo raadt Chiro aan om foto's te delen in gesloten groepen of met een privélink zodat niet iedereen aan de foto's kan. Ook moet er nagedacht worden of het foto's zijn die ze wel willen posten. "De leiding moet een eerste filter maken, en proberen te voorkomen dat foto's in de foute handen vallen."

Herbekijk hier het interview met Pano-reporter Thomas Degraeve in "Het Journaal" (lees voort onder de video):