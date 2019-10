Robot van Elon Musk lost Rubiks Kubus op met één hand

Open AI ging een stapje verder. Om de handelingen van de mens zo goed mogelijk na te bootsen, staken ze de kubus niet in een machine, maar in een robothand. "Die lijkt heel sterk op de hand van een mens", zegt professor robotica Bram Vanderborght (VUB). "In een hand zitten makkelijk 20 motoren, maar de mensen van Open AI, die hun robothand samen met Shadow Robot hebben ontwikkeld, hebben pneumatische spieren in de voorarm gestoken." Dat zorgt volgens Vanderborght ervoor dat je de bewegingen beter kan controleren.

