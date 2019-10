Ronan Farrow schrijft boek over "seksuele roofdieren" Weinstein en Lauer: "Moed van vrouwen kan niet worden uitgeroeid"

Farrow is nog altijd maar 31, maar hij is een van de beroemdste en meest gerespecteerde journalisten ter wereld. Zijn artikels over het seksuele misbruik van Harvey Weinstein in het tijdschrift The New Yorker leverden hem in 2018 de Pulitzer Prize op, de belangrijkste journalistieke onderscheiding in de Amerikaanse media. Hij is de zoon van actrice Mia Farrow en Woody Allen, al wordt al jaren beweerd dat zijn echte vader Frank Sinatra is, van wie hij die indringende blauwe ogen zou geërfd hebben. Farrow weigert dat te bevestigen en zei daar ooit over: "We zijn misschien allemaal een kind van Sinatra."

Farrows zus is Dylan Farrow, de adoptiedochter van Mia Farrow en Woody Allen. Zij beschuldigde Allen in 1992 van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar dat kon in de rechtbank nooit bewezen worden. Ronan gelooft zijn zus onvoorwaardelijk, en dat heeft zeker zijn persoonlijke missie tegen andere seksuele roofdieren geïnspireerd.