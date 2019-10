Stad Brugge pakt uit met "dierenpolitie"

De vier agenten zullen wel nog hun dagelijkse taken doen. Maar ze staan hun collega’s ook bij in dossiers rond dierenwelzijn. Als er dringende oproepen zijn met dieren, komen ze ook tussen.



De agenten gaven zich vrijwillig op en kregen ook een speciale opleiding. Er is ook geld vrijgemaakt voor extra materiaal zoals chiplezers, vangstokken, speciale handschoenen, een verstelbare bench, aangepaste kledij en extra opbergruimte.

Broodnodig in Brugge

"Het is nodig in een stad als Brugge dat we agenten hebben die gespecialiseerd zijn in dieren", zegt agent Bart Saelens. "We moesten al een paar keer uitrukken. Voor exotische dieren en zware dierenverwaarlozing. Zoals het achterlaten van honden in een snikhete wagen. In Lissewege vonden we een zwaar mishandelde hond."