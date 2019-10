Verlangen naar rust botst op de smartphone: lees hier de resultaten van het eerste onderzoek naar stilte  

De Vlaming wil overigens wel zelf de hand aan de ploeg slaan en meedenken met het beleid. 52 procent van de ondervraagden wil meehelpen met het scheppen of bewaren van stilteplekken.

Daar is de stiltebeweging Waerbeke, die al jaren ijvert voor meer stilte en rust, heel blij mee. "Het valt Waerbeke op hoe groot de bereidheid bij de Vlaming wel is. Die stilte-of luwteplekken wenst men niet enkel in het groen, maar evenzeer op scholen, kantoren, de stad of op het openbaar vervoer. De toegenomen drukte en hectiek is duidelijk tot in de haarvaten van de samenleving doorgedrongen."

Voor Waerbeke "zijn de resultaten van het onderzoek een sterke aanmoediging om de stiltebeweging de eerstkomende jaren vooral in samenwerking met gemeenten en steden, lokale organisaties en burgerinitiatieven uit te bouwen." Concreet is het de bedoeling om vanaf volgend jaar een stiltefestival te organiseren, met alle besturen van gemeenten waar stiltegebieden (zie verderop in dit artikel) liggen.