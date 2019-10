Amerikaanse president Trump in brief aan Turkse president Erdogan: "Wees geen stoere vent, wees geen dwaas"

Vorige week woensdag, net voor de aanval, stuurde Trump nog een brief naar Erdogan. "Laten we een deal uitwerken", schrijft hij. "Je wil niet verantwoordelijk zijn voor het afslachten van duizenden mensen en ik wil niet verantwoordelijk zijn voor het vernietigen van de Turkse economie." Dat laatste verwijst naar uitspraken een dag eerder. Toen had Trump ermee gedreigd de Turkse economie "totaal te vernietigen" als het land zijn "boekje te buiten gaat".