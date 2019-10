Twee Belgische mannen die IS-vrouwen wilden bevrijden uit Syrische kampen aangehouden

Hun doel was wellicht om bewakers van kampen om te kopen, zodat zij de vrouwen zouden laten vluchten. Welke vrouwen de twee precies wilden laten ontsnappen, is niet duidelijk. In het noorden van Syrië zijn verschillende kampen waar vrouwen en kinderen van IS-strijders vastzitten.

Het plan van de twee dateert al van ver vóór de recente inval van Turkije in het gebied. Door die inval komt de bewaking van de kampen in Noord-Syrië nu onder druk, en konden heel wat vrouwen er vluchten. Al zeker één kamp, zijnde Ain Issa, is er niet meer, waardoor 3 Belgische vrouwen, die daar vastzaten, zijn gevlucht.