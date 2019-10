Vlaamse natuurfotograaf kan het navertellen na akelige ontmoeting met grizzlybeer in VS

"Meestal kom ik een groot hert of een eland tegen. Maar enkele dagen geleden was ik met mijn hond op wandel in het gebied van Yellowstone en Grand Teton National Park. Toen ik een heuvel over liep, zag ik plots een dode eland liggen, waar een vrouwelijke grizzlybeer van aan het eten was. Er was ook een welpje bij", vertelt Jorn aan Radio 2 Vlaams-Brabant. Hij had geen tijd meer om zich onopgemerkt uit de voeten te maken. "De beer zag mij op hetzelfde moment als ik hem. Meteen ging het beest op haar achterste poten staan en begon ze luid te hijgen. De adrenaline pompte door mijn lijf."

Gevaarlijke situatie

Zo dicht bij een beer staan, kan levensgevaarlijk zijn. "De beer zag mij als een bedreiging en wilde haar voedsel en haar welp beschermen. Bovendien had ik mijn hond bij en daar zijn beren al helemaal geen fan van." Toen de grizzly plots de struiken in liep en Jorn haar niet meer kon zien, vreesde hij het ergste. "Ik dacht: "Verdorie, waar ben ik nu in terecht gekomen?" Langzaam begon ik achteruit te lopen, toen ik plots een luid lawaai uit de struiken hoorde komen." Voor hij het goed en wel besefte, liep de beer in volle sprint op Jorn af, gevolgd door haar welp. "Ik had mijn berenspray klaar. (In bepaalde natuurparken in Amerika gebruiken ze pepperspray om zich te beschermen tegen beren, nvdr.) De beer kwam recht op mij af, maar net op het laatste moment maakte ze een bocht en liep ze in een boogje om me heen. Het dier verdween in de struiken en liet zich niet meer zien."

"Kwetsbaar als mens"

Jorn keerde na de aanval meteen terug naar zijn auto. "Al wandelend. Je mag niet lopen als er een beer in de buurt is, want dan ziet die je automatisch als een prooi. Het voelde als een eeuwigheid vooraleer ik terug bij mijn auto was." Of Jorn nu nooit meer de natuur durft in te trekken? "Ik ga sowieso voorzichtiger zijn, zeker in gebieden waar beren of wolven rondlopen. Als je zoiets meemaakt, besef je plots hoe kwetsbaar je bent als mens."