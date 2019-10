Rusland trekt het laken volledig naar zich toe in Syrië: wordt Poetin de grote winnaar van het conflict?

Ook de Russische media maken zich graag vrolijk over de plotse terugtrekking van de VS uit het Koerdisch gebied in Syrië. Elke zondagavond vertolkt tv-presentator Dmitri Kiseljov met weinig verhullende woorden de mening van het Kremlin. In zijn meest recente uitzending spreekt hij met sympathie over de Koerden: ze steunden de VS in de strijd tegen terreurgroep IS, maar de Amerikanen laten hen nu vallen als een steen. Woorden als "verraad" en "onbetrouwbare partner" vallen, de Koerden hadden zich beter veel vroeger tot Assad of de Russen gericht. Volgens Kiseljov heeft de VS ook de EU al lang in de steek gelaten.