Zwaar seksueel misbruik tegen minderjarigen zal niet meer kunnen verjaren

Het probleem is nu immers vaak dat slachtoffers van seksueel misbruik pas lange tijd na de feiten aangifte doen bij de politie. Ze zijn bijvoorbeeld bang om naar het gerecht te stappen, zijn nog getraumatiseerd of ze leven nog altijd in de nabijheid van de dader. Op het moment dat ze dan wel hun verhaal durven vertellen, zijn de feiten al vaak verjaard en kan er dus niet meer opgetreden worden. Om daaraan te voorkomen, wordt elke termijn geschrapt.

Herbekijk het verslag in "Het Journaal":