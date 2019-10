Pendelaars keren zich tegen klimaatactiegroep Extinction Rebellion in Londense metro

In Londen hebben woedende pendelaars vanmorgen manifestanten van de klimaatactiegroep Extinction Rebellion van het dak van een metrostel getrokken. De actievoerders waren bovenop metrostellen geklommen met een spandoek met daarop "Business as usual = death". Op de perrons waren er hierdoor opstootjes en het metroverkeer lag op bepaalde plekken ook even stil.