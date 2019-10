Hoe vorm geven aan “interlevensbeschouwelijke dialoog” tussen de levensbeschouwelijke vakken in het gemeenschapsonderwijs?

Crossing over is niet bedoeld om zich door de andere te laten overtuigen of de eigen identiteit te verloochenen, of om een oppervlakkig compromis te bereiken dat alleen kijkt naar de gelijkenissen. Echte dialoog is gevoelig voor zowel overeenstemming als verschil. Respect voor de ruimte van de andere blijft wel altijd de voorwaarde. Hetzelfde respect geldt voor diegenen die te gast zijn: ook zij hebben een aantal elementaire rechten. Zo'n ontmoeting kan verwondering opwekken, maar ook wrevel en zelfs weerstand, en daarmee leert men omgaan.

De derde beweging is het terugkeren naar de eigen levensbeschouwelijke ruimte; religieus of vrijzinnig. Wat heb ik geleerd uit de ontmoeting met de andere? Kloppen mijn vooronderstellingen of dien ik die te nuanceren, bij te stellen of zelfs te herzien? En vooral: wat heb ik bijgeleerd over mijn eigen identiteit, over wie ik ben en wie ik wil worden, voor mezelf en voor anderen.