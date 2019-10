Als kerncentrales Doel sluiten, wil Beveren inkomsten terugwinnen door kernafval op te slaan

In 2025 moet Beveren de vier kerncentrales die op zijn grondgebied liggen, sluiten. Per gesloten kerncentrale zou de gemeente zo’n 1 miljoen euro per jaar verliezen aan inkomsten. “Al staat dat bedrag nog niet vast”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “We moeten het precieze bedrag nog berekenen.” Dat verlies wil de gemeente graag compenseren door een belasting te heffen op het opslaan van kernafval.

Kernafval belasten

“We willen graag onderzoeken of Beveren een stuk compensatie kan krijgen door het opslaan van kernafval”, gaat burgemeester Marc Van de Vijver verder. “Er ligt hier al heel wat afval en dat zal nog meer worden als we de kerncentrales van Doel moeten afbreken. We gaan bekijken of we een belasting kunnen heffen op dat afval zodat we het geld dat we verliezen, kunnen compenseren. Het ligt hier toch, dus het klinkt logisch om daar dan gebruik van te maken om er inkomsten uit te halen. Bij de kerncentrale van Tihange gebeurt dat bijvoorbeeld al.”

Federale bevoegdheid

"De kerncentrales van Doel zijn een federale bevoegdheid, we kunnen dit soort beslissingen niet zomaar maken op de gemeenteraad", vertelt Marc Van de Vijver nog. Het is dus nog afwachten of het plan kan doorgaan.

Doel 3 zal in 2023 gesloten worden, Doel 1 en 2 in 2024 en Doel 4 in 2025.