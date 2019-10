Uit de hand gelopen burenruzie krijgt staartje: buurman moet ouderlijk huis verkopen om dwangsommen te kunnen betalen 

Het arbeidshof in Brugge heeft beslist dat Alain De Coessemaeker uit Assebroek zijn ouderlijk huis moet verkopen. De beslissing is het eindpunt van een jarenlange burenruzie die woedde in de Vondelstraat in Brugge. De buren eisten dat Alain 6 bomen in zijn tuin rooide. Dat gebeurde veel te laat waardoor er torenhoge dwangsommen werden opgeëist.