Catalaanse regeringsleider roept op tot onmiddellijk einde geweld in Barcelona

Woensdagavond liep het voor de derde avond op rij uit de hand. De demonstranten staken containers en auto's in de buurt van regionale overheidsgebouwen in brand. Verschillende straten werden geblokkeerd, enkele auto's ontploften door het vuur. De politie voerde charges uit en vuurde rubberkogels af. Ook in Girona kwam het weer tot onlusten

Voor de Spaanse premier Pedro Sanchez was de maat vol, hij riep de Catalaanse leider Quim Torra op het geweld te veroordelen. En die ging daarop in, met een verklaring op de Catalaanse regionale televisie: "We kunnen de incidenten die we nu op straat zien gebeuren, niet toestaan. Dit moet onmiddellijk stoppen", verklaarde Quim Torra. Of zijn oproep ook opgevolgd zal worden, zal donderdag nog moeten blijken.