Da Vinci's "Mens van Vitruvius" dan toch naar het Louvre

Leonardo da Vinci baseerde zijn "Mens van Vitruvius" op het werk van de Romeinse architect en ingenieur Vitruvius die leefde van ongeveer 85 tot 20 voor Christus. Zijn "De architectura" is zo ongeveer de belangrijkste bron over de klassieke bouwkunde die er bestaat. In dat werk beschrijft hij ook de verhoudingen en de bouw van het menselijk lichaam. Volgens hem kan het lichaam precies in een omgeschreven cirkel of vierkant passen, met de navel als middelpunt.

Doorheen de geschiedenis zijn meerdere afbeeldingen van een "Vitruviusman" gemaakt, maar de bekendste is wel die van Leonardo Da Vinci. "Het is een uiterst goed afgewerkte tekening met pen en inkt die beknopt een intellectueel idee weergeeft", legt kunstprofessor Joanne Allen van de American University in Washington D.C. uit aan BBC. "Het is geen schets of een wetenschappelijke observatie, of een voorbereidende tekening voor een schilderij."