Geen idee welk museum je wil bezoeken? Deze online tool geeft je het antwoord

Onder die extra criteria moeten we zaken zoals praktische voorkeuren verstaan. "Want het gaat er natuurlijk niet alleen om wat er in de musea valt te doen en te zien. Voor veel potentiële bezoekers spelen ook andere vragen: kan ik mijn kinderen meenemen naar dit museum? Kan ik er terecht om een hapje te eten? En hoe vlot bereikbaar is dit museum eigenlijk? "

Een algoritme neemt alle voorkeuren mee: niet alleen je smaak en interesses maar ook je voorkeuren rond bereikbaarheid en zelfs je persoonlijkheidskenmerken. De Museum Matcher verwerkt ze in een paar seconden tot een gepersonaliseerd museumprofiel. Aansluitend krijg je van de Museum Matcher gepersonaliseerd advies over de musea die het best bij je passen.