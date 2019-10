De Block vreest nieuwe asielcrisis: "Vluchtelingenstroom uit Syrië komt 9 kansen op de 10 naar Europa"

De Block was van 2011 tot 2014 staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Daarna werd ze opgevolgd door Theo Francken (N-VA). Nadat de N-VA de federale regering verliet eind 2018, heeft ze die bevoegdheid opnieuw overgenomen.

Turkije is het noordoosten van Syrië binnengevallen. Volgens De Block heeft dat conflict mogelijke gevolgen voor heel de Europese Unie. "Dan spreken we niet alleen over de vroegere IS-strijders of hun vrouwen, maar ook over de vluchtelingenstroom die weer op gang gaat komen", zegt ze. "9 kansen op de 10 komt die naar Europa en dan zitten we weer middenin een migratiecrisis. Men spreekt van 3,5 miljoen vluchtelingen die daar zitten."