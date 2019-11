De vijf boeken die het leven van Sandra Bekkari hebben veranderd

“Ik kies boeken die mij iets hebben bijgebracht. Zoals “Grand hotel Europa” van Ilja Leonard Pfeiffer, dat ik deze zomer las op vakantie in Umbrië. Het gaat over toerisme, over kunst, over geschiedenis. Als je dat leest in Italië: dat klopt. Maar het is ook een confronterend boek. Wat hij schrijft over toeristen is zo herkenbaar.”