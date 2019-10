Jo Maes uit Bertem wil 1 miljoen extra bomen in heel Vlaanderen

Jo Maes uit Bertem wil over vijf jaar 1 miljoen bomen meer in Vlaanderen. Vandaag ondertekenden al 19 Vlaams-Brabantse gemeenten het "bomencharter". Samen beloven ze in 2024 100.000 bijkomende bomen te zullen planten, maar Maes wil dus de kaap van 1 miljoen bomen halen, in héél Vlaanderen.