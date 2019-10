Dodelijk ongeval A12: bestuurder had gsm nog in zijn hand

Het ongeval gebeurde rond 10 uur vanmorgen. Een terreinwagen met Luxemburgse nummerplaat was er in de sleuf aan de Rupeltunnel eerst tegen een vrachtwagen gebotst en daarna tegen de betonnen muur. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd om de bestuurder te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Het slachtoffer is ter plaatse overleden.

Afgeleid

De politie stelde vast dat de bestuurder van de terreinwagen zijn gsm nog in de hand hield. Wellicht was hij daardoor afgeleid en heeft hij de stilstaande vrachtwagen niet opgemerkt.

Drie weken geleden is er ook al een dodelijk ongeval gebeurd in de sleuf van de A12. Toen waren er drie auto's en een vrachtwagen bij betrokken.