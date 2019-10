Jean Lambrecks, de vader van de vermoorde Eefje, was aanwezig op de zitting. Nadien wilde hij niet reageren, hij was duidelijk aangeslagen. Vooraf had hij wel gereageerd. Het is intussen zes jaar geleden dat Lambrecks nog oog in oog stond met de moordenaar van zijn dochter. "Het is heel onwennig, maar ik wil hem zien. Ik vind het bizar dat hij dit durft vragen, ik kan daar niet meer op zeggen. Hij moet zijn straf blijven uitzitten, ik wil niet dat Dutroux vrijkomt".