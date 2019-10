Opsteker voor wie 500.000 euro op effectenrekening heeft: effectentaks gaat in de prullenmand

De effectentaks werd twee jaar geleden in het leven geroepen in het zogenoemde Zomerakkoord van de regering-Michel. De nieuwe belasting was een heffing van 0,15 procent op effectenrekeningen (aandelen, obligaties, fondsen, kasbons en warrants) waar meer dan een half miljoen euro op staat. Het was de bedoeling 254 miljoen euro in de staatskas te brengen.

Over de uitwerking bestond toen heel wat discussie tussen de regerings­partijen: CD&V was heel erg vóór, de N-VA toonde zich kritisch. Uiteindelijk kwam er in de herfst van 2017 een akkoord uit de bus en vanaf vorig jaar werd de belasting geheven.