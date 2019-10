EU-landen leverden Turkije sinds begin deze eeuw voor meer dan 4 miljard euro aan wapens

Veel Europese landen hebben gezegd dat zij geen wapens meer zullen leveren aan Turkije. Dit betekent dat de landen geen nieuwe vergunningen meer verlenen, maar niet automatisch ook dat zij lopende vergunningen intrekken.

Vergunningen hebben namelijk een bepaalde looptijd: producten hoeven niet op hetzelfde moment als de vergunningen geleverd te worden. Gevechtsvliegtuigen doen er bijvoorbeeld vaak jaren over om effectief te worden geëxporteerd.

Elk land maakt eigen keuzes over deze looptijd. België werkt met een uniek systeem waarbij de gewesten verantwoordelijk zijn voor de wapenexport. Zij bepalen dus hun eigen contractduur. In Vlaanderen is de gemiddelde looptijd van een vergunning drie jaar, terwijl dat in Wallonië achttien maanden is.

Binnen België is Wallonië de grootste exporteur van wapens. Voor Turkije levert het gewest met name 'traditioneel' militair materieel: wapens, bommen, munitie en explosieven. Vlaanderen levert juist meer hoogtechnologische apparatuur, zoals visualisatieschermen voor in tanks, infraroodapparatuur en software.

Het gewest Brussel leverde - tot 2012 - vooral wapens en vliegtuigen. De federale overheid leverde alleen in 2016 militaire goederen aan Turkije in de categorie bommen en raketten, ter waarde van 200.000 euro.