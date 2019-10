2 mensen gewond bij zware gasontploffing in Gent

Deze namiddag is er een zware gasontploffing geweest in een huis in de buurt van het Citadelpark in Gent. Zeker twee mensen raakten daarbij zwaargewond. De brandweer heeft hen uit het huis gehaald, en ze krijgen momenteel verzorging voor hun brandwonden. Daarna zullen ze naar gespecialiseerde afdelingen van ziekenhuizen gebracht worden. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse.

Het huis raakte zwaar beschadigd, maar is niet ingestort. "Het onderste raam van het huis is weg, en het glas ligt verspreid over de straat", zegt journaliste Anke Van Meer, die ter plaatse is."Er is geen gevaar voor de omgeving", meldt de brandweer op Twitter. De brandweer laat weten dat de situatie onder controle is. Hoe de ontploffing precies gebeurd is, is nog niet duidelijk.