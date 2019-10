Gentse regisseur Eva Cools stelt debuutfilm "Cleo" voor op Film Fest: "Het is niet allemaal glitter en glamour"

De film gaat over Cleo, een zeventienjarig meisje dat haar ouders verloor bij een ongeval met vluchtmisdrijf. Om dat plotse verlies te plaatsen, werpt ze zich in het Brusselse nachtleven en de pianomuziek.

"Het lijkt een zwaar thema.", vertelt Eva Cools bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. "Toch denk ik dat ik een warme en toegankelijke film heb gemaakt." Eva Cools regisseerde eerder al verschillende kortfilms en maakte ook videoclips voor onder meer Intergalactic Lovers en Mauro Pavlovski. Mauro maakte trouwens de muziek voor de film.

Prijs voor scenario

Eva is erg blij dat ze haar zelfgeschreven scenario kon verfilmen. Drie jaar geleden kreeg ze er de Visser-Neerlandiaprijs voor.

"Daarna moest ik hard knokken om alles te realiseren", vertel Eva Cools. Ze zocht zelf sponsors via een crowdfundingsactie en overtuigde de Gentse dirigent Dirk Brossé om een symfonisch orkest te dirigeren in de film. "Ik heb hem benaderd, hij was meteen enthousiast. Het was een fantastische ervaring."

Ze strikte ook Anna Franziska Jäger, de dochter van Anna Teresa De Keersmaeker en 'Black'-actrice Martha Canga Antonio.

Niet allemaal glitter en glamour

"Het was echt hard werken", zegt Eva. "Ook voor de acteurs. De mensen denken alleen aan de rode loper. Maar het is niet allemaal glitter en glamour. Tijdens de opnames in Brussel hebben we dagen kou geleden. Acteurs stonden te bibberen toen ze in de vrieskou onder een regenmachine moesten gaan staan."

De film is twee keer te zien op Film Fest Gent. Op 27 november 2019 komt Cleo in de Belgische zalen.

Bekijk hieronder de trailer voor Cleo: