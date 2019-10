Studenten kunnen nu ook 's nachts samen studeren in Gent: "Het is moeilijk wakker te blijven als je alleen bent"

Studenten blokken graag en veel 's nachts én het liefst in groep. De 22-jarige Tess Coppens uit Denderleeuw en een mede-student zagen het gat in de markt en richtten een plek op waar dat kan.

In groep wakker blijven

Tess Coppens: "Ik studeerde zelf altijd het liefst 's nachts en ook een vriendin van mij kwam 's avonds aan mijn deur kloppen om samen te blokken. Zo hielden wij elkaar wakker en actief." Alleen was er geen plaats om in groep te studeren.

"Ik weet dat er veel studenten zijn die graag 's nachts studeren, en wakker willen blijven. Maar dat is moeilijk als je alleen bent." Tess hoorde ook in haar studentenvereniging dat de nood hoog is: "De studenten hebben een ander bioritme en daarom blokken ze graag 's nachts."

Nachtuil vindt plaats van 16 december tot 7 januari in het ICC gebouw in Gent. Naast de studeerplekken wordt er ook gezorgd voor eten en drinken.