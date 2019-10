Een dreigende breuk hangt boven de groene voorzittersverkiezingen

Het was Wouter Van Besien die kort na de tegenvallende verkiezingen de vijandelijkheden opende door in een harde analyse Almaci en Calvo in het vizier te nemen. Zijn interne nota werd vakkundig gelekt naar de pers. Het knaagde natuurlijk bij Van Besien dat hij als lijstduwer niet herverkozen was geraakt tot parlementslid.

Maar bovenal zijn Van Besien en Rzoska voormalige wapenbroeders: de tweede was ondervoorzitter toen de eerste als partijvoorzitter de lakens uitdeelde. Van Besien betaalde bij de lijstvorming in mei 2019 echter het gelag voor zijn verkeerde aanpak tijdens de lokale Antwerpse verkiezingen in oktober 2018. Terwijl er rondom Antwerpen-Stad heel wat geel-groene bereidwilligheid bestond om samen in het bestuur te stappen bleef Van Besien angstvallig de deur dichthouden voor een stadscoalitie met N-VA.