Studio 100-baas Hans Bourlon: "We gaan Samson geen stille dood laten sterven"

"Ik kijk enorm uit naar die laatste afscheidsshows met Gert", vertelt de baas van Studio 100 Hans Bourlon in "Start je dag". "Zalen vol kinderen maar ook twintigers en dertigers die al die liedjes meezingen. Dat wordt iets unieks."

Maar wat na die shows als Gert Verhulst zijn rode hemd voorgoed aan de kapstok hangt? "Er liggen een aantal pistes op tafel maar we hebben nog geen concrete plannen. Daar is het iets te vroeg voor. Je moet begrijpen dat dit afscheid een heel emotionele lading heeft voor veel van onze medewerkers. Het is allemaal begonnen met Samson, hij is een beetje onze Donald Duck, en daar nemen we niet graag voor altijd afscheid van. Ik hoop en denk dan ook dat er op een dag een nieuw leven komt rond Samson."