De Gentse vaart: het kanaal waarvoor de Gentenaars "de Bruggelingen als kuikens hebben neergeslagen"

Het kanaal Gent-Brugge is vandaag, nog ettelijke rechttrekkingen en verbredingen later, bevaarbaar voor schepen tot 1500 ton. Dat is vijf keer zo omvangrijk als in Garemijns tijd. De scheepvaart op het kanaal heeft een evolutie achter de rug van menselijke scheepstrekkers via trekpaarden tot stoomsleepboten. Al is het een fractie van het wegtransport, de binnenvaarttrafiek blijft van tel en ze heeft nog eens het gezelschap gekregen van de bloeiende pleziervaart.

Het kanaal draagt heden de officiële naam kanaal Gent-Brugge. De strijd is daarmee beslecht tussen de benamingen Gentse vaart en Brugse vaart. In Sint-Joris, nu deelgemeente van Beernem, is niets meer te merken van de grote kanaalwerkzaamheden. Ook van de oude bedevaartstraditie is weinig over. Het dorpje was eeuwenlang bekend als Sint-Joris-ten-Distel. De kerk was een bedevaartsoord waar gebeden kon worden tegen distel, een chronische huidziekte die nu bekend staat als psoriasis.