Wat nu met de brexit? "Harde brexit zonder akkoord, nieuw uitstel of brexit afblazen, alles is mogelijk"

"In vergelijking met de oude deal is er wel iets aangepast in verband met Noord-Ierland. Er start hoe dan ook een overgangsperiode voor Noord-Ierland. Daarin blijft alles nog een beetje bij het oude. Bij de oude backstop geldt dat heel het Verenigd Koninkrijk zich aan de Europese regels moet houden tot er een definitieve regeling is. Nu geldt dat enkel voor Noord-Ierland. Er zal met andere woorden een aparte regeling zijn voor Noord-Ierland. Noord-Ierland blijft een hele periode de Europese afspraken volgen en de rest van het Verenigd Koninkrijk kan zijn eigen koers varen. Eigenlijk heb je op dat moment geen VK meer", zegt Hendrik Vos in "De wereld vandaag".

De vorige Britse premier Theresa May heeft een gelijkaardige regeling voor Noord-Ierland en het Verenigd Koninkrijk even overwogen, maar daarna definitief afgewezen.

"Theresa May heeft ook even geprobeerd een regeling uit te werken om alleen Noord-Ierland los te laten, eigenlijk om Noord-Ierland cadeau te doen aan de Europese Unie. Toen heeft May gezegd dat er geen enkele Britse regering dit kan verkopen aan het Britse parlement en de Britse bevolking. In de periode van May was dit onaanvaardbaar, maar Boris Johnson is nu zo op zoek naar een manier om het geregeld te krijgen, dat hij dit wel lijkt te aanvaarden."