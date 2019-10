Patrick Loobuyck en Khalid Benhaddou proberen in hun boek "Verdwaald in Verlichting" te begrijpen hoe het komt dat in onze sterk polariserende samenleving verschillende groepen de Verlichting claimen.

De moraalfilosoof Loobuyck en de theoloog Benhaddou ontmoeten elkaar vaker. "We komen elkaar vaak tegen tijdens lezingen. We proberen allebei genuanceerd te kijken naar de belangrijke thema’s die vandaag in de samenleving vooropgesteld worden. We zijn als samenleving verdwaald in de Verlichting. Iedereen claimt de Verlichting, de progressieven, de conservatieven, de gelovigen en de niet-gelovigen. Iedereen beroept zich op de Verlichting, maar wat betekent dat nog vandaag. Dat proberen we te doen in het boek “Verdwaald in Verlichting”", legt Benhaddou uit.

Benhaddou en Loobuyck hebben elk op hun manier een persoonlijke Verlichting meegemaakt. "Het was een van de punten die we gemeenschappelijk hebben. Ik ben volledig uit het geloof gestapt. Ik ben vandaag atheïst. Ik ben uit mijn geloof gestapt toen ik godsdienstwetenschappen aan het studeren was. Het eerste deel van het boek gaat over onze persoonlijke wending", zegt Loobuyck.

Volgens Loobuyck is het fascinerend hoe de politieke partij N-VA vandaag de Verlichting claimt. "Dat is opmerkelijk, want de Verlichting is traditioneel een soort progressief project. De progressieve partijen staan daarbij en zien dat gebeuren. Die moeten volgens mij een gewetensonderzoek doen. Hoe kan het dat de N-VA dat kan zeggen?", aldus Loobuyck.