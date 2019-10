Komt er nog op tijd een brexit-deal? Noord-Ierse unionisten wijzen ontwerpakkoord af, EU-Commissie: "Elke minuut telt"

Bij het begin van de Europese top straks zal Boris Johnson de kans krijgen om de Europese regeringsleider toe te spreken, laat een EU-diplomaat weten aan onze redactie. Daarna zullen de regeringsleiders van de 27 andere EU-lidstaten apart vergaderen. Daar zal Michel Barnier, de Europese brexit-onderhandelaar, hen verslag uitbrengen over de stand van zaken. Als er geen deal is, zullen de regeringsleiders ongetwijfeld discussiëren over uitstel.

Idealiter ligt er tegen het begin van de Europese top een akkoord op tafel. Als er nog meer onderhandeld moet worden, kan dat eventueel nog de komende uren en morgen want de Europese top duurt twee dagen. Maar als er aan het einde van de EU-top geen akkoord is, zal het Britse parlement zaterdag premier Johnson dwingen om uitstel te vragen. En dat is iets wat Johnson eigenlijk niet wil doen.