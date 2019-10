Leuvense zonnewagenteam wint voor het eerst World Solar Challenge: "Een jaar heel hard voor gewerkt, ongelofelijk"

"Zoals de naam zegt is het een challenge, een uitdaging, en geen race. Het is de uitdaging om het uit te rijden. Je moet zien dat je geen fouten maakt en heelhuids over de finish geraakt. We zijn heel blij dat de piloot van het Nederlandse team er levend uit geraakt is. Dat is een gevaarlijke situatie die je nooit wil meemaken."

"Het is echt een uitdaging. Dit jaar was er heel veel zon, heel veel rugwind, waardoor de wedstrijd sneller verliep dan anders. Er waren ook veel risico's om rekening mee te houden, zoals crashes. De eerste uitdaging was al om als team over de finish te geraken, en dan nog eens als eerste. Dat is een echte ervaring. We gaan hier heel hard vieren."

