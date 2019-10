Herlees de Liveblog: Europese leiders keuren brexitakkoord goed, "We zijn triest dat Verenigd Koninkrijk ons verlaat"

Zaterdag stemt het Britse parlement over het nieuwe brexitakkoord van Boris Johnson en de Europese Unie. ""DBP" zeggen ze hier. Difficult but possible (moeilijk maar mogelijk). Hoe het er nu naar uit ziet, wordt het onmogelijk om het akkoord door het Britse parlement te krijgen. Alles bij elkaar komt Boris Johnson zestig stemmen te kort in het parlement om het akkoord goed te keuren. Er zijn ongeveer zeventig Kamerleden die aangeven hebben dat ze bereid zouden zijn om na te denken om hun stem te hangen aan de deal van Johnson. Maar kun je zestig parlementsleden uit een groep van zeventig redden, dat is de vraag. Zaterdag wordt een van de spannendste en meest memorabele dagen in de Britse politieke geschiedenis."

"Voor het land zou het afwijzen van het nieuwe akkoord een nieuw dieptepunt in de chaos en de politieke crisis van de afgelopen drie jaar zijn. Voor Boris Johnson is dit een kans om het parlement naar huis te sturen en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Volgens sommige cynici is dat eigenlijk wat Johnson altijd gewild heeft. Het harde brexitakkoord van Johnson zal dan de inzet zijn van de verkiezingen. Hij kan dan de verkiezingen winnen en terugkomen met een volksvertegenwoordiging die meer geneigd is om de brexit over de streep te trekken. Nieuwe verkiezingen komt Johnson eigenlijk niet zo slecht uit."