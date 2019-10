Meisje van 12 aangereden op voetpad in Asse: bestuurder pleegt vluchtmisdrijf

De 12-jarige Manon was op weg naar school toen ze rond 7.25 uur werd aangereden door een auto. "De lichtgrijze wagen reed erg snel en zonder lichten", vertelt Kelly Moonen, de mama van Manon. "Dat is het enige wat mijn dochter zich nog kan herinneren van het ongeval. De bestuurder van de auto stopte niet en reed gewoon door. Gelukkig stopte een andere chauffeur en snelde hij mijn dochter meteen ter hulp."

Volgens het parket van Halle-Vilvoorde werd het meisje aangereden toen ze haar gevallen gsm wou oprapen. "Een arts die kwam aanrijden, vertraagde, liet haar oversteken en reed dan door," zegt Carol Vercarre van het parket. "Vervolgens keerde het meisje terug omdat haar gsm gevallen was, en hoorde de arts een geluid achter zich van de aanrijding. Hij is dan gestopt en heeft de eerste zorg toegediend, het voertuig dat met het meisje in aanrijding kwam is doorgereden."

Verwondingen

Het meisje werd onmiddellijk overgebracht naar het OLV-ziekenhuis in Asse. "Haar heupen en haar benen doen pijn", vertelt moeder Kelly. "Het is nog niet duidelijk hoe zwaar de verwondingen zijn, het is nog wachten op de resultaten van de onderzoeken."

Oproep

De familie van Manon lanceerde na het ongeval onmiddellijk een oproep om de bestuurder van de lichtgrijze wagen te vinden. "Veel details hebben we niet, maar we hopen dat iemand iets gezien heeft of dat de bestuurder zich meldt bij de politie. Het is niet normaal dat iemand zonder lichten mijn dochter aanrijdt en daarna doorrijdt. Mijn dochter is niet klein, ze had bovendien een witte jas aan. De bestuurder moet haar dus wel gezien hebben."